Thais strand waarop olie is aangespoeld uitgeroepen tot rampgebied

De Thaise regering heeft een strand in het zuidoosten van het land bestempeld tot rampgebied. Dat is besloten vanwege een olielek in de buurt. Een deel van de vrijgekomen olie is aangespoeld op het strand.

Het lek ontstond dinsdag in een oliepijpleiding in de buurt van het eiland Koh Samet, waardoor 160.000 liter olie in de zee terecht is gekomen.

Onder meer de marine is ingezet om de schade te beperken. Volgens de marine bevindt het grootste deel van de vrijgekomen olie zich nog in het water en is slechts een klein deel op twee plekken van het 12 kilometer lange Mae Ram Phueng-strand terechtgekomen.

Barrières

De pijplijn is eigendom van het bedrijf Star Petroleum Refining Public Company Limited. Ongeveer 150 medewerkers van het bedrijf werken samen met zo'n 200 mensen van de marine om het strand op te ruimen. Ook zijn in het water barrières geplaatst die de olie moeten tegenhouden.

Eerder was er de vrees dat de olie zou aanspoelen bij stranden van het eiland Koh Samet, dat in 2013 werd getroffen door een grote olieramp. De lokale bevolking heeft toen jarenlang gewerkt om de olie bij het bij toeristen populaire eiland te verwijderen.