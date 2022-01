Zorgen over dreigende olieramp bij populair eiland Thailand

In het oosten van Thailand nemen de zorgen over een beginnende olieramp toe. In de buurt van het eiland Koh Samet is een lek ontstaan in een oliepijpleiding, waardoor 160.000 liter olie in de zee terecht is gekomen.

De pijpleiding is eigendom van Star Petroleum Refining PCL. Het Thaise bedrijf ontdekte het lek afgelopen dinsdag, op ongeveer 20 kilometer van de kust.

Afgelopen nacht is het lek gedicht. Onder meer de Thaise marine probeert nu te voorkomen dat de olie de stranden van het eiland bereikt, dat populair is onder toeristen.

"We willen niet dat de verschrikkelijke olieramp in de baai van Ao Phrao opnieuw gebeurt", zegt Sarinthip Tupmongkholsup, de voorzitter het toeristenbureau van het eiland, tegen persbureau DPA.

Hij verwijst daarmee naar de milieuramp op hetzelfde eiland in 2013, toen een pijpleiding grote hoeveelheden olie lekte. De lokale bevolking heeft jarenlang gewerkt om die olie op te ruimen.

Een deel van de olie is al op het strand van Ko Samet terechtgekomen: