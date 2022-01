Ook Joni Mitchell haalt muziek van Spotify

De Canadese zangeres Joni Mitchell haalt in navolging van Neil Young haar muziek van Spotify. Ze doet dat vanwege desinformatie over het coronavirus die via het platform zou worden verspreid.

De 78-jarige Mitchell zegt op haar website achter Neil Young te staan. "Ik heb besloten om al mijn muziek van Spotify te halen. Onverantwoordelijke mensen verspreiden leugens die levens kosten. Ik ben op dit punt solidair met Neil Young en wetenschappers en artsen over de hele wereld."

Ze ageert hiermee tegen de Amerikaanse presentator en komiek Joe Rogan, die op Spotify staat. Young liet eerder weten niet op hetzelfde platform te willen staan als de presentator. In zijn podcast, The Joe Rogan Experience, trok Rogan onder meer meermaals de werking van vaccins in twijfel en promootte hij ivermectine, een geneesmiddel tegen parasieten, voor de behandeling van covid-19.

Mitchell verwijst naar medici

Hoewel ze Rogan in haar reactie niet noemt, verwijst Mitchell wel naar een door 270 medici en wetenschappers ondertekend document waarin ze Spotify oproepen om een aflevering te verwijderen van Rogans podcast waarin hij volgens hen desinformatie over corona verspreidt.

Spotify sloot in 2020 een deal met Rogan, waardoor zijn podcast alleen nog daar te beluisteren en te zien is. Het streamingplatform betaalde daar volgens Amerikaanse media ruim 100 miljoen dollar (ruim 89 miljoen euro) voor.

Verwijderd

Spotify liet in een reactie op het besluit van Neil Young weten dat het al meer dan 20.000 afleveringen van podcasts heeft verwijderd waarin het ging over corona en dat het hoopte dat Young terugkomt van zijn beslissing.

Joni Mitchell is onder meer bekend van de nummers Big Yellow Taxi en A Case Of You. Ze heeft op Spotify maandelijks bijna 4 miljoen luisteraars.