Seksuele voorlichting in Polen onder vuur: 'Lesmateriaal is geschreven door theologen'

Seksuele voorlichting op scholen zou binnenkort flink ingeperkt kunnen worden in Polen. De regering heeft namelijk een nieuwe wet voorgesteld die ervoor zorgt dat niet langer ouders en scholen, maar een door de conservatieve regering aangestelde inspecteur bepaalt wie welke voorlichting mag komen geven in de klas.

Het Poolse Lagerhuis heeft de wet al goedgekeurd, nu moet de Senaat nog instemmen. Er is een aanzienlijke kans dat de wet uiteindelijk door de president zal worden ondertekend. Dan betekent ook dat er voor schooldirecteuren ontslag dreigt als zij voorlichtingsorganisaties over politiek of ethisch gevoelige onderwerpen uitnodigen.

Tienerzwangerschappen

Ponton, een niet aan de overheid gebonden organisatie, gaat al 20 jaar de scholen af om voorlichting te geven. "We leren mensen wat assertiviteit is, op welke manier je respectvol nee kunt zeggen en we geven ook voorlichtingen over anticonceptie", vertelt Katazyna Banasiak-Marszalek, een van de voorlichters.

En dat is hard nodig, juist in Polen, zegt Antonina Lewandowska, een andere voorlichter. "Polen staat binnen Europa in de top-10 van landen met de meeste tienerzwangerschappen. We hebben waarschijnlijk het hoogste aantal besmettingen met seksueel overdraagbare ziektes. Dat is een schatting, we weten zeker dat maar een heel klein deel van de mensen die seksueel actief is zich laat testen."

En de toegang tot anticonceptie is volgens Lewandowska het slechtst van heel Europa. Neem bijvoorbeeld de pil of de morningafterpil. Veel artsen willen die niet voorschrijven, vertelt ze. En dat hoeven ze ook niet. "Ze mogen zich beroepen op religieuze bezwaren."