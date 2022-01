Duizenden vissen gered uit doodlopende gracht Enkhuizen

Sportvissers hebben samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier duizenden vissen gered die zaten opgesloten in een doodlopende gracht in Enkhuizen.

Met een groot net over de breedte van de gracht is een groot deel van de vissen verplaatst naar zuurstofrijker water. Eerder deze week werd er nog een zuurstoftank geplaatst, maar dat was niet voldoende. De dieren zaten al bijna een week opgesloten.

Waarom de vissen zo dicht op elkaar op dezelfde plek blijven is onduidelijk, zegt Sportvisserij MidWest Nederland. "Wel moet er 'iets' zijn dat de trigger geeft voor zoveel vis om onder slechte milieuomstandigheden bij elkaar te blijven." Wat dat is moet nog worden onderzocht, schrijft de sportvisfederatie.

'Op elkaar gestapeld'

"We hebben het over tienduizenden vissen die op elkaar gestapeld liggen. Het is net zoals wij met heel veel man in een lift zouden staan. De zuurstof raakt op", zei een woordvoerder van het Hoogheemraadschap voorafgaand aan de reddingsactie. "Het gaat heel slecht met de vissen, als we niks doen dan gaan ze zeker dood."

Het lukte uiteindelijk veel vissen uit de gracht te bevrijden, al konden ze niet allemaal gered worden. "Een heel zooitje zwemt er nog rond", vertelde een man die hielp bij de reddingspoging aan NH Nieuws. "Helemaal tevreden ben je natuurlijk nooit, maar het merendeel is er wel uit."

Om te voorkomen dat de bevrijde vissen weer terugzwemmen naar de doodlopende gracht, is een net gespannen.