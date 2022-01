Enkhuizen probeert duizenden versufte vissen te redden

Enkhuizen zet alles op alles om duizenden versufte vissen in een doodlopende gracht te redden. Er worden zuurstofpompen ingezet, maar als dat niet helpt worden de vissen waarschijnlijk gevangen en uitgezet in het IJsselmeer, meldt NH Nieuws.

De problemen begonnen anderhalve week geleden, toen tienduizenden, misschien wel honderdduizenden vissen tegelijk de gracht aan de Zuider Havendijk in Enkhuizen inzwommen. Ze werden waarschijnlijk vanuit de nabijgelegen haven opgejaagd door aalscholvers.

Op elkaar gestapeld

"Eerst waren er heel veel kleine visjes en toen knotsen van vissen. Het leek wel of er steeds meer op elkaar gestapeld werden", zegt een bewoonster van de Zuider Havendijk. Een buurvrouw zegt: "Ik keek naar beneden en kon mijn ogen niet geloven."

Woordvoerder Jorrit Voet van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier constateert: "Het zijn er zo veel geworden dat ze het zuurstofgehalte in het water naar beneden hebben gebracht. Daardoor zijn de vissen versuft en hebben ze geen energie meer om terug te zwemmen."

Alle beetjes helpen

Sportvisserij Midwest heeft in overleg met het hoogheemraadschap nu een zuurstofbeluchter in het water geplaatst. Ook een buurtbewoner gooit zijn pomp in het water. "Alle kleine beetjes helpen. En anders moeten we misschien die vissen met een bootje begeleiden", zegt hij.

Maar het hoogheemraadschap heeft andere plannen als de vissen naar adem blijven happen. Samen met de Noord-Hollandse bond van beroepsvissers overweegt het om een deel van de vissen met een net terug te halen naar de haven. Een ander deel wordt dan gevangen en uitgezet in het IJsselmeer.