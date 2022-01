Oproep aan kabinet: zorg voor betere wetgeving tegen seksuele intimidatie op werk

Er moet betere wetgeving komen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer. Daarvoor pleiten 36 organisaties, waaronder vakbond FNV, Kenniscentrum Rutgers, de Nederlandse Vrouwen Raad en Toneelgroep Oostpool. Zij lanceren vandaag een petitie om meer aandacht te krijgen voor intimidatie op de werkvloer.

De FNV heeft hierover ook een brief aan minister Van Gennip van Sociale Zaken gestuurd. De vakbond wil dat het voor bedrijven verplicht wordt om een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen en een (goed opgeleide) vertrouwenspersoon aan te wijzen. Bij die loketten moeten medewerkers terecht kunnen met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk.

Verder willen de organisaties strakkere wetgeving voor klachtenprocedures. Daarin moet bijvoorbeeld worden vastgelegd dat een werkgever je helpt als er een strafrechtelijk onderzoek komt naar grensoverschrijdend gedrag.

'Vertrouwenspersoon moet echt onafhankelijk zijn'

Aanleiding voor de petitie is de uitzending van BOOS van vorige week over de misstanden bij The Voice of Holland. "Dat was zo'n pijnlijk moment. Het liet duidelijk zien dat er geworsteld wordt met werkgevers door het onderwerp", zegt arbeidsrechtadvocate Mirjam Decoz. Zij is een van de initiatiefnemers van de petitie en de brief. Decoz houdt zich al veel langer bezig met het onderwerp. "De Mol is een van de mensen bij wie we het nu duidelijk zien. Maar in mijn werk kom ik dit heel veel tegen."

Volgens de advocate schort het bij veel bedrijven nu aan beleid op het gebied van seksuele intimidatie, omdat er wettelijk te weinig is geregeld. Bedrijven hebben uit zichzelf meestal wel een vertrouwenspersoon aangewezen, maar daar gaat het volgens de advocate vaak al mis.

"Werknemers durven pas naar een vertrouwenspersoon te gaan als die persoon onafhankelijk is en weet hoe hij of zij met een melding om moet gaan." Wat nu te vaak gebeurt, zegt Decoz, is dat werkgevers iemand uit het bedrijf zelf naar voren schuiven. "'Jij mag dat worden', zo gaat het vaak. Dat is een belemmering voor mensen om een melding te doen."