EMA keurt coronapil van Pfizer goed

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de coronapil Paxlovid van Pfizer voorwaardelijk goedgekeurd. De pil mocht van het geneesmiddelbureau al gebruikt worden in afwachting van de goedkeuring, maar Nederland koos ervoor om te wachten.

Het middel van Pfizer is bedoeld voor volwassenen die net positief zijn getest op covid-19, bij een risicogroep horen en geen extra zuurstof toegediend krijgen. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen met suikerziekte, kanker of overgewicht zijn. De pil remt de virusdeling af, wat de kans op ziekenhuisopname of sterfte verkleint. De kuur moet wel binnen vijf dagen na de eerste klachten worden gestart.

Of artsen het middel ook op korte termijn voor patiënten zullen inzetten is onduidelijk. Een voorlichter van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) laat weten: "De beroepsgroep kan nog geen behandelrichtlijn of aanbevelingen over Paxlovid opstellen omdat er nog geen data over Paxlovid zijn gepubliceerd in een peer-reviewed tijdschrift."