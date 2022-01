Uslu: 'Sinds BOOS-uitzending zestig meldingen van ongewenste omgangsvormen'

Sinds de uitzending van BOOS vorige week donderdag over misstanden bij The Voice of Holland zijn bij een meldpunt voor ongewenste omgangsvormen meer dan zestig meldingen binnengekomen. Dat zei staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media na een gesprek met mediamagnaat John de Mol. Die is de baas van Talpa en oud-producent van The Voice.

Het gaat om het meldpunt Mores. Daar kunnen mensen uit de 'culturele en creatieve sector' terecht voor klachten over bijvoorbeeld seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Volgens Uslu kan de helft van de ruim zestig meldingen leiden tot een strafrechtelijk onderzoek.