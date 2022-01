Soumaya Sahla betuigt spijt, en legt werkzaamheden voor VVD neer

Waarvoor is Soumaya Sahla veroordeeld?

Soumaya Sahla werd op 22 juni 2005 met een neef en een vriendin bij station Lelylaan in Amsterdam gearresteerd op verdenking van terroristische activiteiten. In hun auto lag onder meer een automatisch vuurwapen.

Ze heeft bijna drie jaar, van 22 juni 2005 tot 5 mei 2008, gevangen gezeten.

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde haar tot drie jaar gevangenisstraf vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie die het oogmerk had moorden te plegen, en vanwege het bezit van vuurwapens.

In hoger beroep werd ze door het gerechtshof in Den Haag ook veroordeeld omdat ze van plan zou zijn geweest een aanslag te plegen op een of meerdere politici, onder wie Geert Wilders.

Sahla ging in cassatie bij de Hoge Raad, die in 2011 het arrest van het Hof vernietigde en de zaak terugverwees naar het gerechtshof in Amsterdam.

Het gerechtshof deed in 2014 uitspraak: ze werd opnieuw schuldig bevonden aan lidmaatschap van een terroristische organisatie en vuurwapenbezit. Volgens het hof kon niet worden vastgesteld dat ze van plan was een aanslag te plegen.

Inmiddels had Soumaya Sahla afstand gedaan van haar oude gedachtengoed en zich ontwikkeld tot een democraat en liberaal. In 2019 vertelde zij in Elsevier dat dat al was begonnen in de gevangenis waar zij politicologie was gaan studeren en goede gesprekken had gevoerd met een humanist, een rabbijn en een dominee. Onder invloed van voormalig VVD-leider Frits Bolkestein had zij zich daarna verder in liberale richting ontwikkeld.