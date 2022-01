Grind vanaf viaduct over A2 bij Weert op auto's gegooid

Twee automobilisten zijn naar de politie gestapt omdat vanaf een viaduct over de A2 tussen Weert en Maasbracht grind is gegooid. Hun auto's raakten zwaar beschadigd.

Het gebeurde zondagnacht, de bestuurders kwamen met de schrik vrij. Van de daders ontbreekt elk spoor.

De bestuurders hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag. Een van hen had al aangifte gedaan van vernieling, bevestigt de politie.

Deze automobilist zag dat op het viaduct grind in een emmer werd geschept. Hij is te aangeslagen om zijn verhaal te doen. Zijn vader zegt tegen L1: "Jongeren op een brug schraapten grind bij elkaar, deden dat in een emmer en gooiden het meters omlaag richting de passerende auto's. De klap was enorm."

Zijn zoon, die nog iemand in zijn auto had, reed 130 kilometer per uur. "Je kunt je dan wel voorstellen wat voor knal dat geeft. Ze zagen niks meer, maar godzijdank hebben ze de auto tot stilstand kunnen krijgen."

De schade aan de auto van zijn zoon bedraagt duizenden euro's, de wagen was zo goed als nieuw.