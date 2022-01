Inspirator van Bolsonaro en complotdenker Carvalho overlijdt aan corona

In de Verenigde Staten is de uiterst rechts-conservatieve Braziliaanse ideoloog Olavo de Carvalho overleden. Hij werd gezien als de inspirator van de Braziliaanse president Bolsonaro. De familie maakte op zijn Twitter-account bekend dat Carvalho in het ziekenhuis is overleden. Hij was 74 jaar.

In de bekendmaking wordt niets gezegd over de doodsoorzaak. Maar zijn dochter schrijft dat Carvalho aan de gevolgen van een coronabesmetting is overleden. Een paar dagen geleden was hij in het ziekenhuis opgenomen. Carvalho zelf was een corona-scepticus.

Complottheorieën

Hij werd gezien als iemand die veel invloed had op het beleid van de Braziliaanse president Bolsonaro. Net als de president heeft Carvalho vanaf het begin van de pandemie de impact van het coronavirus gebagatelliseerd.

Ook hing hij complottheorieën aan en claimde hij onder meer dat colabrouwer Pepsi de cellen van geaborteerde foetussen als zoetstof gebruikte. Verder ontkende hij klimaatverandering en betwiste hij, net als Bolsonaro, het nut van coronavaccinaties.

Carvalho woonde sinds 2005 in de Verenigde Staten, nadat links de presidentsverkiezingen in Brazilië had gewonnen. Daar gaf hij online filosofielessen waarin hij sprak over individuele rechten en het christendom.

Dat maakte hem uiteindelijk tot een sleutelfiguur in de conservatieve beweging die Bolsonaro in 2018 aan de macht bracht. In een bericht op Twitter noemt Bolsonaro Carvalho een van de grootste denkers in de geschiedenis van het land.

"Hij was een grootheid in de strijd voor vrijheid en een baken voor miljoenen Brazilianen." Bolsonaro heeft een dag van nationale rouw afgekondigd.

Verkiezingen

De populariteit van Bolsonaro is flink afgenomen vanwege zijn aanpak van de coronacrisis en de stijgende inflatie in het land. In oktober zijn er opnieuw presidentsverkiezingen en wordt duidelijk of Bolsonaro een nieuwe termijn krijgt.