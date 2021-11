Bolsonaro kiest partij in aanloop naar presidentsverkiezingen Brazilië

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro voegt zich bij de centrumrechtse Liberale Partij (PL). Zowel PL-leider Valdemar Costa Neto als Bolsonaro zelf bevestigde de intentie van de president om zich aan te sluiten bij de partij.

"Het zou deze week al kunnen gebeuren", zei Bolsonaro volgens persbureau Reuters tegen zijn aanhangers.

Bolsonaro was sinds 2019 niet meer aangesloten bij een partij, nadat hij met ruzie was vertrokken bij PSL, de sociaalliberale partij waarmee hij in 2018 de verkiezingen won.

Lula

De alliantie met PL moet Bolsonaro volgend jaar helpen opnieuw tot president verkozen te worden. Er wordt verwacht dat Bolsonaro het dan opneemt tegen de voormalige progressieve president Luiz Inacio Lula da Silva, beter bekend als 'Lula'. Eerder dit jaar zette het Braziliaanse hooggerechtshof een streep door de veroordeling van de nog altijd populaire Lula, waardoor hij vrij is mee te doen aan de verkiezingen.

Geen van beiden heeft zich vooralsnog officieel verkiesbaar gesteld.

Populariteit afgenomen

De populariteit van Bolsonaro is flink afgenomen vanwege zijn aanpak van de coronacrisis en de stijgende inflatie in Brazilië. In opiniepeilingen lijkt het erop dat Lula in een tweestrijd zou winnen, al worden de verschillen tussen de twee wel kleiner.

Ook de centrumrechtse progressieve partij PP zou geprobeerd hebben Bolsonaro voor zich te winnen. De leider van die partij, Ciro Nogueira, is Bolsonaro's personeelschef. Anonieme bronnen zeggen tegen Reuters dat Bolsonaro's vicepresidentskandidaat mogelijk van de PP zou kunnen komen.

De presidentsverkiezingen vinden plaats in oktober 2022.