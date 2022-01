Op de grens tussen Polen en Wit-Rusland heerst nog steeds de noodtoestand

Nog altijd is een deel van Polen aan de grens met Wit-Rusland afgeschermd van buitenstaanders, waardoor niet duidelijk is wat daar met migranten gebeurt. Regels die in de rest van de Europese Unie gelden, zijn er opgeschort.

Oorspronkelijk omdat Polen de toestroom van migranten anders niet aan zou kunnen. Maar inmiddels is het aantal mensen dat hier de grens over probeert te steken geslonken. Toch grijpt de EU niet in, tot frustratie van Polen in het gebied.

Normaal moet Białowieża, een dorp op de Werelderfgoedlijst, het hebben van toeristen die komen om de oude houten huizen te bekijken. Natuurliefhebbers trekken er het oerbos in om vogels en bizons te spotten.

Maar bij het toeristenkantoor aan de rand van het bos is het leeg. "Er komen wel mensen", zegt de medewerker voorzichtig, maar dat zijn "een ander soort toeristen".

Al maanden zijn het militairen en grenspolitie die bij het toerismekantoortje om tips en folders komen vragen. Los van een handvol inwoners, is er verder namelijk niemand welkom in 'de zone'.

Joggen

Joanna Łapińska woont daar en ziet in haar dorp vooral pantservoertuigen, tanks en helikopters. "De sfeer is als in een oorlogsfilm", zegt ze. Voor het interview is ze het gebied uitgereden. Het meest bizarre vindt ze de militairen die door de straten joggen. "Hoe kun je joggen midden in een humanitaire crisis? Terwijl er mensen bevriezen in het bos?"

Die mensen zijn de migranten die via Wit-Rusland proberen hier in Polen de Europese Unie in te komen. Betrouwbare cijfers van hoeveel mensen dat proberen, zijn lastig te geven. Op het dieptepunt afgelopen zomer meldden de Poolse autoriteiten dat ze dagelijks zo'n honderd mensen aanhielden. Inmiddels zouden het enkele tientallen zijn.

Waarom duizenden migranten klem zitten tussen Polen en Wit-Rusland, leggen we uit in deze video: