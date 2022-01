Coronapatiënten jaar na IC-opname: klachten, maar 'een wonder dat ik er nog ben'

Patricia Berends (45) had na zo'n twee weken op de IC en een dikke week op de verpleegafdeling begin 2021 nog maar heel weinig spierkracht en nauwelijks conditie en ze zat aan het zuurstof. Haar haar viel erg uit en ze kreeg problemen met haar schildklier. Weer thuis sliep ze wekenlang beneden omdat ze de trap niet opkwam.

"Met een fysiotherapeut ben ik heel langzaam begonnen met kleine stukjes lopen met een rollator. Na zes weken probeerde ik naar boven te komen want ik wilde weer douchen. Mijn hartslag was nog hoog, maar het ging beter. Op een gegeven moment had ik geen extra zuurstof meer nodig, en kon de rollator de deur uit. Ik ben goed opgeknapt. In oktober ben ik weer gaan werken (22 uur in de week) en toen kreeg ik weer klachten."

Berends kampte niet met een vorm van 'onderliggend lijden', ze heeft, zegt ze, domme pech gehad. Ze werkt als woonassistent in een woonzorgcentrum met mensen die dementeren. Na haar terugkeer op de werkvloer merkte ze dat ze na drie diensten achter elkaar zo weinig energie over had dat ze bijna niks meer kon. Haar fysiotherapeut spreekt onder meer van een verstoorde energiebalans.

"Ik kreeg klachten op mijn borst, kon niet goed uitrusten en ging weer slecht slapen. Met kerst moest ik wat meer uren werken, toen is het erger geworden. Mijn lichaam protesteerde. De plannen die ik met Oud en Nieuw had, moest ik afzeggen, want ik kon niks meer."

Op de rem trappen

Ze sprak erover met haar leidinggevende en nu heeft ze een ander rooster zodat ze beter kan herstellen en privé meer aankan. Ze werkt maximaal twee dagen achter elkaar en is dan een paar dagen vrij. "Mijn energie is beter verdeeld waardoor de klachten minder worden. Ik slaap ook weer wat beter. Het is belangrijk dat ik op deze voet doorga, hoe moeilijk ook. Normaal ben ik heel makkelijk en flexibel, nu moet ik even op de rem trappen, mezelf de tijd geven om weer de oude te worden."

Berends stuitte in haar herstelperiode op onbegrip van mensen om haar heen. Die zeiden bijvoorbeeld dat het nu wel lang genoeg had geduurd en dat ze het er niet meer over moest hebben. "Daardoor kreeg ik stress en werd ik heel nerveus. Nu kan ik die opmerkingen beter naast me neerleggen."