Politie onderzoekt lockdownfeestjes op Downing Street 10

De politie van Londen onderzoekt de lockdownfeestjes in en bij de ambtswoning van premier Johnson aan Downing Street. De premier ligt al weken onder vuur vanwege onthullingen over feestjes en bijeenkomsten van zijn medewerkers tijdens de lockdown van vorig jaar.

De druk op Johnson neemt verder toe nu de politie kijkt of er voldoende bewijs is om over te gaan tot vervolging. Morgen verschijnt het onderzoeksrapport van de Britse regering over de onthullingen. Daarna moeten de Conservatieve Lagerhuisleden bepalen of ze nog voldoende vertrouwen hebben in hun leider.

Volgens de Financial Times wordt het onderzoeksrapport een week uitgesteld vanwege het politieonderzoek. De regering heeft dat nieuws nog niet bevestigd.