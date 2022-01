Prinses Cristina, zus Spaanse koning, gaat scheiden van Iñaki Urdangarin

Cristina de Borbón, de zus van de Spaanse koning Felipe, gaat scheiden van haar man Iñaki Urdangarin. In een verklaring aan het persbureau EFE zeggen de twee dat het besluit met wederzijdse instemming is genomen. De twee waren net geen 25 jaar getrouwd.

De 54-jarige Urdangarin was vorige week gefotografeerd door een roddelblad toen hij hand in hand met een collega op een Frans strand liep. "Dat soort dingen gebeuren", was de enige reactie die hij aan de media wilde geven.

In de korte verklaring zegt het echtpaar niks over de foto's met de andere vrouw. De twee roepen op om hun privacy te respecteren en zeggen dat ze allebei toegewijd blijven aan hun vier kinderen.

Fraudeschandaal

Urdangarin, voormalig olympisch handballer, kwam enige jaren geleden in opspraak door een fraudeschandaal. Via een sportstichting had hij miljoenen aan subsidie in eigen zak gestoken.

De rechter veroordeelde hem in 2018 tot bijna 6 jaar cel, al kwam hij begin vorig jaar vrij toen de celstraf werd omgezet in een taakstraf. De prinses moest in de zaak een schadevergoeding betalen van 265.000 euro omdat ze had geprofiteerd van de fraude.

Naar aanleiding van het schandaal nam koning Felipe zijn zus haar adellijke titels af. Het koninklijk paleis heeft nog niet gereageerd op de aangekondigde scheiding.