VS haalt familie ambassadepersoneel uit Kiev vanwege Russische dreiging

Familieleden van Amerikaans ambassadepersoneel in Kiev moeten Oekraïne verlaten. Ook krijgen alle andere Amerikaanse burgers het advies om een vertrek te overwegen vanwege de aanhoudende dreiging van een Russische militaire actie, staat in een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er is geen sprake van een evacuatie van Amerikaanse burgers. Wel kunnen ze overwegen om nu een commerciële vlucht te nemen vanuit Oekraïne, staat in de verklaring. Ook niet-essentieel ambassadepersoneel heeft de mogelijkheid om te vertrekken.

Het ministerie benadrukt dat de Amerikaanse ambassade in Kiev gewoon openblijft en dat de VS onverminderd achter Oekraïne blijft staan.

Russische troepenmacht

Sinds afgelopen najaar heeft Rusland een troepenmacht van meer dan 100.000 militairen opgebouwd rond de grens met Oekraïne. Deze maand waren er meerdere gesprekken tussen Rusland en de NAVO of de VS over de opgelopen spanningen. Moskou eist onder meer de garantie dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO.

Vrijdag was er in Genève nog een ontmoeting tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en de VS, Antony Blinken en Sergej Lavrov. In alle gesprekken zijn beide partijen elkaar nog niet genaderd.

De afgelopen dagen waren er al berichten dat de VS en Duitsland plannen maken voor een eventuele evacuatie. Voormalig secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer vindt dat ook Nederland zich daarop moet voorbereiden, zei hij gisteren in het tv-programma Buitenhof.

Negatief reisadvies naar Rusland

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken komt ook met een negatief reisadvies voor Rusland. Amerikaanse burgers kunnen in Rusland te maken krijgen met intimidaties vanwege de opgelopen spanningen. Ook heeft de ambassade beperkte mogelijkheden om Amerikanen in nood te helpen.