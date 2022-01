Wekdienst 23/1: Taliban praat in Oslo over humanitaire hulp • Wake voor overleden Dean

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Vanmorgen is er een samenkomst met motoren in de Belgische plaats Zwijndrecht, ter nagedachtenis aan de Vlaamse peuter Dean. Het jongetje werd maandag dood aangetroffen op Neeltje Jans in het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder.

Om 17.30 uur speelt Nederland tegen Portugal in het EK zaalvoetbal, dat dit jaar in Nederland wordt gehouden. De wedstrijd is rechtstreeks te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1.

Miljoenen mensen in Afghanistan dreigen deze winter te verhongeren. Volgens de Noorse regering is het daarom hoog tijd om te praten over humanitaire hulp. Dat gebeurt in Oslo, waar ook de Taliban aan tafel zitten tijdens de gesprekken.

Ajax speelt vandaag tegen PSV. In de laatste wedstrijd tussen de topclubs werd PSV in Amsterdam afgedroogd met 5-0. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal werd wel gewonnen van Ajax (0-4). Die wedstrijd biedt dus houvast voor de Eindhovenaren. Het duel is live te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1 en het liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Voorafgaand aan die wedstrijd voeren politiebonden een korte actie tegen de hoge werkdruk en "chronische onderbezetting" bij de politie. Ze leggen een uur het werk neer voor een vakbondsbijeenkomst.

Wat heb je gemist?

Voor de Britse premier Boris Johnson wordt het een spannende week. Zijn positie is wankeler dan ooit na meerdere onthullingen over lockdownfeestjes in zijn ambtswoning. Vooral het bring your own booze-feestje in 2020 veroorzaakte veel verontwaardiging. Het werd gehouden in een periode dat de Britse regering een strenge lockdown had ingesteld voor het hele land.

Er wordt nu onderzoek gedaan naar de feestjes door ambtenaar Sue Gray, die komende week met resultaten naar buiten komt. Als de conclusies van Gray niet mals zijn, zal de roep om Johnsons vertrek weer luid klinken.