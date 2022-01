Politie rolt bende op die gestolen luxeauto's via Rotterdam naar Dubai smokkelt

Bij een internationale politieactie zijn dertien leden van een autosmokkelbende aangehouden. Dat meldt de politie in het Duitse Osnabrück. De leider van bende is een Nederlander van 66, die tien dagen geleden werd opgepakt in het Groningse Ter Apelkanaal.

Het grootste deel van de auto's werd gestolen in Duitsland en vervolgens in Nederland van vervalste kentekenplaten voorzien. Daarna werden de auto's via de Rotterdamse haven verscheept naar Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het gaat vooral om luxeauto's zoals een Mercedes AMG GT R met een waarde van 230.000 euro, een Porsche Carrera 4 GTS (130.000 euro) en een BMW X5 M50d (100.000 euro). Er werden ook auto's van verhuurbedrijven in Frankrijk gestolen en doorverkocht via veilingen. In totaal hadden de gestolen auto's een waarde van 2,5 miljoen euro, zegt de Duitse politie.

Sigarettenfabriek

Het onderzoek naar de bende duurde drie jaar en begon nadat het de politie was opgevallen dat er veel auto's werden gestolen in de regio Osnabrück en in Noordrijn-Westfalen.

In Ter Apelkanaal werd bij toeval ook een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. De politie vond daar 1,5 miljoen sigaretten. In Litouwen werden zestig vervalste documenten van auto's gevonden en 400.000 euro in contanten.