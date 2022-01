'Eis van 5x levenslang ook signaal: hier kom je niet mee weg'

"Hij lijkt het vermoorden van mensen als een gewone bezigheid te ervaren", zei de officier van justitie vandaag over een dertiger met de bijnaam Worcc, lid van motorclub Caloh Wagoh. Hij is een van de vijf mannen tegen wie vandaag een levenslange gevangenisstraf is geëist voor betrokkenheid bij een groot aantal liquidaties. Tegen nog eens dertien andere verdachten vroeg het Openbaar Ministerie om gevangenisstraffen tussen de 20 en 30 jaar. Alleen voor de kroongetuige in de zaak was er een mildere eis, 10 jaar, omdat hij meewerkte met justitie.

Slechts een keer eerder vroeg het Openbaar Ministerie voor zo'n grote groep tegelijk om levenslang. Dat was in 2012, in het liquidatieproces Passage. Het OM eiste toen tegen zes verdachten de zwaarste straf die Nederland kent. Uiteindelijk werd vier maal levenslang opgelegd.

Saillant detail: een van de schutters die toen zijn veroordeeld, is de zoon van een verdachte die nu terechtstaat in het Caloh Wagoh-proces. Mogelijk zitten straks dus zowel vader als zoon levenslang vast.

Bijna 50

In totaal slijten in Nederland nu bijna vijftig mensen de rest van hun dagen achter slot en grendel, al wordt tegenwoordig wel na 25 jaar getoetst of iemand op termijn in aanmerking komt voor vrijlating. Twee tot levenslang veroordeelden hebben tot nu toe gratie gekregen.

De lijst met levenslang veroordeelden is de laatste jaren in rap tempo gegroeid. Dankzij onderschept berichtenverkeer is het de politie gelukt de daders achter een groot aantal afrekeningen te traceren. Het extreme geweld wordt door rechters zwaar bestraft.

Afgelopen woensdag nog legde de rechter levenslang op aan iemand die meerdere liquidaties heeft georganiseerd. Een van die moorden was een vergissing; het slachtoffer was een jonge vader uit Amsterdam die voor een crimineel uit de buurt werd aangezien.

Gezin door oog van de naald gekropen

Ook in de Eris-zaak, zoals het Caloh Wagoh-proces officieel heet, begingen verdachten bijna een fatale vergissing. De twee stonden klaar om met een raketwerper op een huis te schieten, maar het wapen deed het niet. Achteraf bleek dat ze op het verkeerde adres stonden. Een nietsvermoedend gezin kroop door het oog van de naald.

Zo'n vergissing kan te maken hebben met de sterkere taakverdeling bij liquidaties, zegt onderzoeker Barbra van Gestel. Zij houdt voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid, de ontwikkelingen rond liquidaties in de gaten. Deze maand publiceerde ze een nieuwe stand van zaken, voornamelijk gebaseerd op gesprekken met mensen uit de opsporingswereld.

Waar een huurmoordenaar vroeger zelf zijn doelwit in de gaten hield, zijn de taken nu opgeknipt. 'Spotters' en schutters vormen losse cellen, die niet precies van elkaar weten wat ze doen. "Ze communiceren in korte berichten. Dat klinkt heel efficiënt en professioneel, maar daardoor kunnen dingen wel sneller misgaan en leiden tot een vergismoord."

Bij menige afrekening wordt in het wilde weg met zware wapens geschoten. "Je ziet soms een slordige, grove en ook wel klunzige werkwijze", zegt onderzoeker Van Gestel. "Dat heeft voor een deel te maken met onervarenheid van schutters, maar ook met de aansturing van opdrachtgevers."