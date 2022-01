John de Mol: 'Onbedoeld indruk gewekt dat ik schuld bij vrouwen leg'

John de Mol is zich "rot geschrokken" van de reacties na zijn interview in de aflevering van BOOS over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland. In een verklaring zegt hij dat hij "volledig onbedoeld" de indruk heeft gewekt dat hij de schuld bij vrouwen neerlegt.

Medewerksters van Talpa lieten vanochtend in een paginagrote advertentie in het AD weten verbaasd en verdrietig te zijn over de reactie die De Mol gaf in het programma. "Met het schaamrood op de kaken hebben we aangehoord wat de reactie was van John de Mol", staat in de advertentie. "Het gedrag van vrouwen is niet het probleem. En ook niet de oplossing."

Ook op sociale media verbaasden diversen vrouwelijke presentatoren, journalisten, muzikanten en academici zich over de woorden van de mediamagnaat.