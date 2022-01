'Bestrijd de cultuur waarin mannen jagen op vrouwen, protocollen zijn niet genoeg'

"Je snapt het niet, je snapt het echt niet. Je snapt niet waar die meiden doorheen zijn gegaan. Ik ook, waar we met zijn allen doorheen zijn gegaan", reageerde Kirsten Berkx, oud-kandidaat van The Voice in Op1 op de woorden van John de Mol over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.

De Mol noemde in de aflevering van BOOS het "te makkelijk" om te zeggen dat kandidaten niets vertelden over seksueel wangedrag vanwege een angstcultuur. "Die herken ik niet en die weiger ik ook te accepteren. Maar als niemand wat zegt, dan kunnen we niks doen."

Het meisje dat aangifte van verkrachting heeft gedaan tegen Ali B zei gisteren in de BOOS-aflevering onder meer: "Ik voelde me in zo'n positie dat hij zo machtig was in vergelijking met mij, dat ik dacht; wat jij wil moet nu gebeuren."

Jouw woord tegen het zijne

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag is vaak sprake van ongelijkwaardigheid, zegt Willy van Berlo, programmamanager seksueel geweld bij Rutgers op de site van Rutgers. "Bijvoorbeeld door een machtsverhouding of afhankelijkheidsrelatie. Het gaat dan veelal om jonge mensen die in een afhankelijke rol zitten en hierdoor een extra kwetsbare positie hebben. In dit soort situaties kunnen mensen daar misbruik van maken."

De drempel om het melden is dan vaak hoog, zegt Van Berlo. "Slachtoffers schamen zich vaak, of geven zichzelf de schuld. Of krijgen de schuld van anderen. 'Waarom ben je dan ook meegegaan?', 'Dan had je er ook maar niet zo uitdagend bij moeten lopen', 'Waarom deed je niks?' zijn vaak gehoorde opmerkingen."

Ook de machtspositie van de pleger speelt een rol, zegt Van Berlo. "Zeker als er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Jouw woord tegen het zijne is al lastig genoeg. Helemaal als je jong en afhankelijk bent. Dan moet je heel stevig in je schoenen staan om met een aanklacht te komen."

Oud-kandidaten The Voice vertellen over juryleden Ali B en Marco Borsato en bandleider Jeroen Rietbergen: