NPO-radio draait geen Ali B en Borsato meer na aantijgingen seksueel wangedrag

Radiozenders van de NPO spelen geen nummers van Ali B en Marco Borsato meer af. De publieke omroep heeft dat besluit genomen naar aanleiding van de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, meldt een woordvoerder van de NPO.

"We zien de schokkende verhalen in BOOS en de enorme verontwaardiging bij het publiek daarover. Daarom hebben we besloten om de muziek niet langer op te nemen in de playlists van de radiozenders van de NPO", zegt de woordvoerder.

Of en wanneer de muziek van de twee artiesten weer zal worden gedraaid op NPO-zenders, kan hij niet zeggen. Ook commerciële zender Qmusic stopt voorlopig met het draaien van de twee artiesten.

Uitgeverij stopt verkoop zelfhulpboek Ali B

Eerder maakte uitgeverij Maven Publishing al bekend de verkoop van het zelfhulpboek van Ali B, getiteld De Ali B-methode, per direct te stoppen. De uitgeverij liet weten te zijn geschrokken door de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het adres van de rapper.

Zaterdag besloot RTL al om The Voice of Holland van de buis te halen en werden in samenspraak met producent ITV alle opnames stilgelegd. Ook op Videoland zijn de afleveringen van het programma niet meer te zien. Afleveringen van het programma zijn volgens een RTL-woordvoerder verwijderd "ter bescherming van de deelnemers". Ook alle socialemediakanalen van The Voice of Holland zijn offline gehaald.

Meerdere meldingen

Over zanger en ex-Voice-coach Marco Borsato zijn volgens BOOS meldingen gekomen van zes vrouwen, van wie drie minderjarig waren toen de incidenten zich voordeden.

Voice-coach Ali B wordt beschuldigd van onder meer verkrachting en betasting van vrouwen. Een kandidate die destijds 18 was zegt in BOOS dat ze door de rapper verkracht is.

De rapper blijft erbij dat hij zich bij The Voice of Holland nooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Nooit heb ik enige seksuele relatie met een kandidaat gehad of gezocht."