Bombastisch en theatraal: gematigdheid paste Meat Loaf niet

Een zwaarlijvige, zweterige man met lang haar die stond te zingen alsof hij elk moment kon instorten. Het lijkt geen formule voor succes, maar dat bleek het wel te zijn. Zanger Meat Loaf werd eind jaren 70 in een klap beroemd met Paradise by the Dashboard Light. Een nummer dat ook nu nog op ieder feestje de dansvloer vol krijgt.

Paradise stond op het album Bat Out of Hell waarvan meer dan 40 miljoen exemplaren werden verkocht en dat daarmee een van de beste verkochte albums aller tijden is. Ook het nummer You Took The Words Right Out of My Mouth, dat een jaar later een grote hit werd, stond op dit album.

Begin jaren 90 had hij opnieuw een monsterhit met I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That) waarvoor hij een Grammy Award kreeg uitgereikt.