Meat Loaf (74), zanger Paradise by the Dashboard Light, overleden

De Amerikaanse zanger Meat Loaf is gisteren op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was onder meer bekend van de wereldwijde hit Paradise By The Dashboard Light.

"Onze harten zijn gebroken omdat de ongeëvenaarde Meat Loaf afgelopen nacht is overleden", is te lezen op de Facebook-pagina van de zanger. "Van zijn hart naar jullie zielen, stop nooit met rocken."

De artiest, die eigenlijk Marvin Lee Aday heette, verkocht in zijn carrière meer dan 100 miljoen albums. Vooral zijn album Bat Out of Hell uit 1977 is veel verkocht. Hier staan onder meer hits op als Paradise by the Dashboard Light en You Took the Words Right Out of My Mouth. In de laatste editie van de Top 2000 stond de zanger zeven keer genoteerd.

De zanger werkte jarenlang samen met de Amerikaanse componist en liedjesschrijver Jim Steinman, die vorig jaar overleed. Naast Bat Out of Hell werkten de twee onder meer samen aan het album Bat Out of Hell II: Back into Hell, dat in 1993 uitkwam. Dat album was voor de zanger opnieuw een commercieel succes. De bekendste hit op dat album was I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That). Hij maakte in totaal twaalf albums.

Films

Naast zijn zangcarrière had Meat Loaf ook een niet onverdienstelijk cv in de filmwereld. Hij speelde onder meer in de cultklassieker The Rocky Horror Picture Show (1975). In die absurde musicalfilm had hij de rol van Eddie, een voormalige maaltijdbezorger wiens hersenen werden gebruikt voor het maken van een nieuw mens. Ook speelde hij een door steroïden in de problemen geraakte bodybuilder in Fight Club (1999).

De zanger kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen. Hij werd meerdere keren onwel op het podium. Zijn laatste tour dateert uit 2016. Hij had toen net zijn laatste studioplaat Braver Than We Are uitgebracht.

In november liet de zanger nog weten dat hij bijna klaar was met de opnames van een nieuw album. Het is nog onbekend wanneer dat dertiende album uitkomt.