Volkswagen Golf ook in 2021 het vaakst gestolen

De Volkswagen Golf was ook in 2021 de meest gestolen auto in Nederland. In totaal werden 328 auto's van dit modeltype gestolen, meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

Verder viel op dat in 2021 16 procent minder personenauto's werden gestolen dan in 2020, meldt het centrum. Dat is de grootste daling in vijf jaar. Het Verbond van Verzekeraars maakte eind vorig jaar al melding van deze daling. Ook werden 7 procent minder motors ontvreemd.

In de drie grote steden is de daling het grootst. Volgens het LIV hebben onder meer de avondklok die begin vorig jaar gold en het koude winterweer in februari waarschijnlijk een rol gespeeld in de daling.

Digitale opsporing

"Natuurlijk zijn we erg blij met deze cijfers", zegt manager bij het LIV Rudi Welling. "De intensieve samenwerking en de toename van het gebruik van de connectiviteit bij het terugvinden van gestolen voertuigen dragen hier ook aan bij, maar de invloed van de coronapandemie is natuurlijk niet te ontkennen."

"Uit cijfers van de verzekeraars blijkt dat de totale schadelast van autodiefstal daalt maar dat deze per voertuig in het afgelopen jaar gemiddeld met 10 procent is gestegen. Komend jaar gaan we daarom nog meer gebruik maken van digitale opsporing bij het terugvinden van voertuigen."

Ook Nissan Qashqai gewild bij dieven

In totaal werden vorig jaar 5404 personenauto's gestolen. De populairste soort auto bij dieven is de SUV.

In deze categorie was vooral de Nissan Qashqai gewild. Dieven stalen dit modeltype 104 keer, een toename van 160 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

VW Polo's en Fiat 500's waren ook gewild. Van deze modellen werden er respectievelijk 295 en 196 gestolen.