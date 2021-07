Ook in eerste helft 2021 fors minder voertuigen gestolen

In het eerste halfjaar van 2021 zijn er ruim 21 procent minder personenauto's gestolen dan in dezelfde periode in 2020. Het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) meldt dat de daling van voertuigdiefstallen van vorig jaar is doorgezet.

Tot 1 juli 2021 werden 2578 personenauto's gesloten. Over heel 2020 waren dat 6434 wagens. Ook was er een afname van ruim 41 procent van de diefstal van bedrijfsbusjes, aldus het LIV.

Dergelijke dalingen hebben we niet eerder meegemaakt, zegt Rudi Welling van het LIV. De coronacrisis heeft mogelijk invloed gehad, denkt hij. Volgens hem bewijst de diefstaltoename van bepaalde automerken dat echter niet alle autodieven zich door de pandemie lieten afschrikken. "Als criminelen vraag zien naar bepaalde modellen, worden ze nog steeds gestolen."

Goede apparatuur

Zo was er een toename in diefstallen te zien van de merken Nissan en Mazda, van respectievelijk 227 en 143 procent. Volkswagen blijft met 445 gestolen personenauto's in het eerste half jaar het meest gestolen automerk. Sinds januari 2021 zijn vijf Tesla's gestolen, die allemaal binnen een halve dag werden teruggevonden.

"Dieven hebben tegenwoordig goede apparatuur nodig om een auto te stelen, bijvoorbeeld om alarmsystemen uit te schakelen. Het gaat daarom bijna altijd om georganiseerde criminaliteit."

Het LIV, dat elk half jaar diefstalcijfers publiceert, is een samenwerkingsverband tussen de Rijksdienst Wegverkeer, de politie en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit.