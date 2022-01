Vooraf inloggen voor subsidie aardbevingsgebied gaf voorrang: 'niet eerlijk'

Het proces om de subsidieregeling voor het aardbevingsgebied aan te vragen, was oneerlijk. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Noord en Dagblad van het Noorden.

Op 10 januari stonden duizenden Groningers in de digitale wachtrij voor het aanvragen van 10.000 euro subsidie voor het verbeteren van hun woning. Nog eens honderden stonden buiten in de kou. Met het beschikbare bedrag, ruim 220 miljoen euro, kon nog niet de helft van de gegadigden tevreden worden gesteld. Binnen een dag was het geld op.

Nu blijkt dat wie zich voor 09.00 uur aanmeldde bij het digitale loket van Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) hoe dan ook voorrang had op de rest. Directeur Marjan Dol van de uitvoeringsorganisatie zei eerder dat vroeger inloggen geen zin had.

Dat klopt niet, blijkt uit het onderzoek. Iedereen die voor 09.00 uur probeerde in te loggen, kwam in een digitale wachtkamer terecht. Toen het subsidieloket opende, werd de groep uit de wachtkamer willekeurig, maar met voorrang op de rest, vooraan in de 'echte' wachtrij gezet.