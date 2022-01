Volgens CIA is er geen bewijs dat Rusland of andere landen Havana-syndroom veroorzaken

De CIA gaat er niet van uit dat Rusland en andere buitenlandse mogendheden verantwoordelijk zijn voor het zogenoemde Havana-syndroom bij diplomaten en hun families. De Amerikaanse veiligheidsdienst heeft duizend zaken onder de loep genomen, in slechts 24 gevallen wordt buitenlandse inmenging nog niet uitgesloten.

Gevallen van het Havana-syndroom hebben zich voorgedaan in onder meer China, Vietnam, Oostenrijk en Colombia. Het gaat om een mysterieuze aandoening die voor het eerst werd gezien bij Amerikaanse en Canadese diplomaten in Cuba in 2016. De klachten variëren van duizeligheid tot concentratieproblemen, evenwichtsstoornissen, gehoorverlies en angst. Soms is het ook een combinatie van klachten die wordt omschreven als 'hersenmist'.

Wat de klachten veroorzaakt, is nooit helemaal opgehelderd. Er werd onder meer gewezen naar Rusland, dat de klachten zou veroorzaken met gerichte microgolfwapens. Ook andere landen als China en Cuba werden als mogelijke schuldigen aangewezen.

Stress en onontdekte medische aandoeningen

Volledig andere theorieën zijn dat het geluid van baltsende krekels verantwoordelijk is, of pesticiden die gebruikt worden om muggen te doden.

Volgens de CIA zijn de meeste gevallen te verklaren door stress of niet eerder vastgestelde medische aandoeningen, of omstandigheden in de leefomgeving. Veel slachtoffers reageren onthutst op de bevindingen, schrijft The New York Times. Er zou niet genoeg gedaan zijn met bevindingen dat er in de omgeving rare geluiden zijn gehoord of onverklaarbare elektromagnetische straling is gemeten.

Nog niet afgerond

De CIA zegt dat de bevindingen niet in twijfel trekken "dat onze medewerkers echte ervaringen melden en last hebben van echte symptomen". Ook sluit de CIA niet uit dat microgolfwapens die ingezet zijn door andere landen wel de verklaring zijn in de 24 zaken waar nog geen oorzaak is vastgesteld.

In een reactie zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken dat het onderzoek wat hem betreft nog niet is afgerond: "We blijven alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om te begrijpen wat er gebeurd is en waarom en wie er mogelijk verantwoordelijk is."