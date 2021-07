Onderzoek naar Havana-syndroom diplomaten in Wenen

De Amerikaanse regering doet onderzoek naar een aantal ziektegevallen onder diplomaten en ambassadepersoneel in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Meer dan twintig mensen hebben klachten gemeld die lijken op het Havana-syndroom, een ziektebeeld dat voor het eerst werd geconstateerd bij diplomaten in de Cubaanse hoofdstad Havana.

De verschijnselen variëren van duizeligheid, evenwichtsstoornissen, gehoorverlies en angst tot wat getroffenen beschrijven als 'hersenmist', wat zich onder meer uit in concentratieproblemen en vergeetachtigheid.

Amerikaanse en Canadese diplomaten klaagden in 2016 en 2017 als eersten over de genoemde symptomen. De oorzaak ervan is nog niet bekend, maar wetenschappers zeggen dat het ziektebeeld hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt door gerichte elektromagnetische stralen.

Centrum van spionage

Amerikaanse wetenschappers ontdekten in 2019 lichte afwijkingen in de hersenen van patiënten. Cuba verwierp dat onderzoek.

De Amerikaanse regering onderzoekt de nieuwe gevallen samen met het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Er zijn eerder gevallen gemeld buiten Havana, maar nog niet zoveel tegelijk als nu in Wenen.

Wenen, waar veel internationale organisaties zijn gevestigd, huisvest al lange tijd veel diplomaten en had vooral in de Koude Oorlog de reputatie van centrum van spionage. Ook de VS heeft er een grote diplomatieke vertegenwoordiging.

Er worden geregeld internationale besprekingen gevoerd, zoals momenteel indirecte onderhandelingen met Iran over het nieuw leven inblazen van de nucleaire overeenkomst met dat land uit 2015.