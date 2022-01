Van dreigementen tot fysiek geweld: gevangenispersoneel ervaart meer intimidatie

Veel gevangenispersoneel voelt zich in toenemende mate geïntimideerd door gedetineerden. Dat blijkt uit een peiling van vakbond FNV.

De bond ondervroeg ruim 1800 medewerkers, zoals bewaarders op de cellenafdelingen, beveiligers en mensen die gedetineerden begeleiden tijdens de arbeid. In totaal werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zo'n 16.000 mensen.

Meer dan de helft van de ondervraagden zegt dat de intimidatie en het geweld binnen de gevangenissen de laatste jaren zijn toegenomen. Zo'n 500 medewerkers geven aan dat ze er maandelijks mee worden geconfronteerd, nog eens 400 mensen zeggen zelfs wekelijks te worden geïntimideerd.

Schelden, dreigen en fysiek geweld

Vaak gaat het om scheldpartijen of dreigementen, maar ook om subtiele opmerkingen waarmee gedetineerden proberen om iemand bang te maken. Ze laten bijvoorbeeld blijken dat ze beschikken over namen, adressen of kentekens. Sommige medewerkers merken dat ze worden nageplozen op sociale media.

Er zijn respondenten die te maken kregen met bedreigingen van hun kinderen of familieleden. Anderen zijn op de afdeling door gedetineerden omsingeld of kwamen neus aan neus te staan met veroordeelden. Ook seksuele intimidatie komt voor.

Soms is sprake van fysiek geweld of ernstig gevaar. Een op de tien respondenten heeft daar wel eens mee te maken gehad. Hoe erg het mis kan gaan bleek vorig jaar nog, toen een medewerker van de gevangenis in Nieuwegein werd gestoken en overgoten met kokende olie.