Rutte: uitgestoken hand naar Tweede Kamer

Het kabinet wil samenwerken met alle positieve krachten binnen en buiten Den Haag. Dat zei premier Rutte in zijn regeringsverklaring, waarmee hij zijn nieuwe kabinet aan de Tweede Kamer presenteerde. Hij verklaarde dat het kabinet wil werken aan een nieuwe politieke cultuur, maar dat niet alleen kan. Hij sprak van een uitgestoken hand, te beginnen naar alle fracties in de Tweede Kamer.

Volgens hem ligt de belangrijkste voorwaarde voor een andere manier van werken in het coalitieakkoord. "Dat is niet dichtgeregeld met gedetailleerde afspraken die met bloed zijn ondertekend. "Het laat ruimte voor politiek en maatschappelijk debat en dus voor invloed daarop".

Samenstelling kabinet

Rutte zei dat de nieuwe cultuur ook te merken is aan de samenstelling van het kabinet, "een mix van jong en oud, bekende en nieuwe gezichten, mannen en vrouwen en mensen met heel verschillende achtergronden en met ervaring binnen en buiten de politiek".

De premier benadrukte dat Nederland voor fundamentele veranderingen staat. Hij vatte kort de belangrijkste afspraken in het coalitieakkoord samen. Hij erkende dat het akkoord alleen nog maar woorden op papier zijn. "Maar we moeten het natuurlijk in de praktijk laten zien. Dat is de grondhouding waarmee dit kabinet zich presenteert."

Verdraagzaamheid

Rutte zei verder dat we moeten blijven werken aan een sociaal verbonden land, waarin mensen omzien naar elkaar. Volgens hem zijn in de coronatijd de spanningen in de samenleving toegenomen.

Volgens Rutte moeten we met elkaar werk maken van verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid, meer luisteren en minder snel oordelen. Hij zei dat we ons moeten verzetten tegen pogingen om maatschappelijke spanningen verder aan te wakkeren en dat we ons moeten uitspreken tegen pogingen om "harde wetenschappelijke kennis af te doen als ook maar een mening".