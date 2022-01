Slachtoffer wangedrag The Voice: 'Op dat moment ging hij even voelen'

Twee voormalig deelneemsters van The Voice of Holland hebben in RTL-talkshow Beau hun verhaal gedaan over het seksueel grensoverschrijdend gedag dat bij de talentenjacht achter de schermen heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van beschuldigingen daarvan stapte bandleider Jeroen Rietbergen zaterdag op. Ook bood hij uitgebreid zijn excuses aan voor zijn gedrag.

Een van de oud-deelneemsters, Nienke Wijnhoven, zegt dat ze is betast door Rietbergen. Het zou gebeurd zijn nadat de bandleider aan haar had voorgesteld om muziekstudio's te bekijken. Daar stemde ze mee in "en op dat moment ging hij even voelen".

Dat Wijnhoven zo lang heeft gewacht om naar buiten te treden, komt naar eigen zeggen omdat ze bang was dat ze zelf ook schuld had aan wat er was voorgevallen. Daarnaast voelt ze schaamte.

'Geil broekje aan'

Verder vertelde ze bij Beau over een zangles waarbij ze op de grond moest liggen voor een oefening. Rietbergen heeft toen volgens haar iets gezegd in de trant van: "Ik zou er wel op willen liggen."

Behalve Wijnhoven, die meedeed in het seizoen 2017-2018, zat ook Kirsten Berkx aan tafel bij Beau, die een seizoen eerder deelnemer van het programma was. Zij beschreef een voorval waarin ze na een zangles over de gang liep. Rietbergen was in de buurt en zei toen volgens haar: "Wat heb jij een geil broekje aan."

Ze zegt dat ze geschrokken was van de opmerking en dat ze het vooral ongepast vond. "Je hebt als man niet het recht om zoiets tegen een meisje te zeggen. Je hebt op dat moment een werkrelatie." Beide ex-kandidaten waren zichtbaar geëmotioneerd toen ze hun verhaal deden in de talkshow.

Tegenstrijdige gevoelens

Eerder op de avond ging het bij talkshow HLF8 ook over het schandaal rond The Voice. Presentator Johnny de Mol, zoon van The Voice-bedenker John de Mol, zei dat hij "niet objectief genoeg" tegenover de situatie staat. Hij wordt "overspoeld met tegenstrijdige gevoelens". Hij noemde Rietbergen een "ongelofelijke klootzak", maar zegt ook dat hij toch van hem houdt en dat hij appcontact met zijn "aangewaaide oom" heeft gehad.

Johnny de Mol denkt dat zijn vader op de hoogte was van de wantoestanden bij The Voice: "De leidinggevenden wisten ervan, dat hebben we kunnen lezen. Dus ik neem aan hij ook."

Johnny's tante Linda zit er volgens hem nu "behoorlijk doorheen". Vandaag maakte ze bekend al haar werkzaamheden voorlopig stop te zetten. Ook heeft ze haar relatie met Rietbergen verbroken. De presentator zegt niet te weten dat het gedrag van Rietbergen de reden was Linda de Mol en haar man jaren geleden ook al uit elkaar waren gegaan. "Ze hebben dat heel erg onder de pet gehouden."

The Voice gestopt

Zaterdag maakte RTL bekend dat The Voice voorlopig niet meer wordt uitgezonden vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van meerdere makers. Die beschuldigingen kwamen aan het licht door onderzoek van BOOS, een BNNVARA-programma op YouTube. Vandaag werd bekend dat ook The Voice Kids en The Voice Senior voorlopig niet op tv te zien zijn.

Bandleider Rietbergen bekende in een uitgebreide verklaring "contact van seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen die bij het programma betrokken waren. Ook coach Ali B is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er is aangifte tegen hem gedaan. Hij ontkent de aantijgingen.