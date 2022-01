Linda de Mol legt werkzaamheden neer, verbreekt relatie met Rietbergen

Linda de Mol legt haar werkzaamheden de komende tijd neer, laat ze weten in een verklaring. Ook heeft de presentatrice haar relatie met Jeroen Rietbergen verbroken, die dit weekend bekende "contact van seksuele aard" te hebben gehad met vrouwen die bij het programma The Voice of Holland betrokken waren.

"Sinds een paar dagen zit ik in een verschrikkelijke nachtmerrie", schrijft De Mol. "Er zijn zo ontzettend veel dingen naar boven gekomen waar ik geen weet van had en waarvan ik, omdat ze anoniem zijn, niet weet wat waar is en wat niet."

Dit weekend maakte RTL bekend dat The Voice voorlopig niet meer wordt uitgezonden, vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en machtsmisbruik door onder anderen Rietbergen. Hij is bandleider in het programma, maar stapte na de aantijgingen op. In een verklaring zei hij dat hij zich ervan bewust is dat hij in de fout is gegaan.