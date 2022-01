Franse presidentskandidaat Zemmour krijgt boete voor aanzetten tot rassenhaat

De Franse presidentskandidaat Éric Zemmour is door de rechter veroordeeld. Hij krijgt een boete van 10.000 euro vanwege het aanzetten tot rassenhaat. De publicist die onlangs zijn kandidatuur voor het presidentschap aankondigde, gaat in beroep tegen de uitspraak.

Zemmour sprak op de televisie in september 2020 over alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hij noemde hen in die uitzending "dieven, verkrachters en moordenaars". "Ze hebben hier niets te zoeken, we moeten ze terugsturen', zei hij op nieuwszender CNews. Die zender krijgt eveneens een boete, van 3000 euro.

Verschillende organisaties, waaronder SOS Racisme, stapten na het optreden van Zemmour naar de rechter. "Het vonnis is een enorme overwinning", twitterde advocaat Patrick Klugman van SOS Racisme. Volgens hem heeft de rechter een halt toegeroepen aan mensen die immigratie en misdaad op één hoop gooien.

'Stompzinnig'

Maar Éric Zemmour zegt zelf onschuldig te zijn. In een eerdere verklaring zei hij politieke uitspraken te doen, "en die horen niet beslecht te worden in de rechtbank". Hij spreekt nu dan ook van "een ideologische en stompzinnige veroordeling".

Zemmour is kandidaat bij de presidentsverkiezingen die in april worden gehouden in Frankrijk. Hij geldt als rechts-radicaal en staat op dit moment op de vierde plaats in de peilingen. Hij werd al twee keer veroordeeld wegens haatzaaiende uitlatingen jegens migranten en moslims.

Aanstaande donderdag staat hij opnieuw terecht. Dan moet hij zich verantwoorden voor uitlatingen over de Tweede Wereldoorlog. Hij zei in 2019 dat het collaborerende Vichy-bewind in Frankrijk, dat volop meewerkte aan de deportatie van Joden naar concentratiekampen, "Joodse Fransen heeft gered".