Djokovic geland in Belgrado, opgewacht door fans en journalisten

Toptennisser Novak Djokovic is geland op het vliegveld van Belgrado. De Serviër is gistermiddag (Nederlandse tijd) in Melbourne op het vliegtuig gezet, een paar uur nadat het Australische federale hof had geoordeeld dat zijn visum terecht was ingetrokken. Hij stapte over in Dubai.

De tennisser was in Australië vanwege de Australian Open, dat vandaag is begonnen en waar hij zijn titel wilde verdedigen. Djokovic dacht dat hij ongevaccineerd, maar hersteld van een recente besmetting, het land in mocht. Maar in Melbourne werd hij tegengehouden op het vliegveld. Het bewijs van zijn recente besmetting bleek onvoldoende voor een medische vrijstelling.

Djokovic gaf gisteren een korte reactie op zijn uitzetting. Hij zei dat hij teleurgesteld was over de beslissing van het hof, maar dat hij het besluit respecteerde en zou meewerken met de autoriteiten bij zijn vertrek uit het land.