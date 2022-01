Weer meer boetes voor negeren rood kruis, ook op water meer bekeuringen

Rijkswaterstaat heeft afgelopen jaar een recordaantal boetes uitgedeeld op de weg en op het water. Weginspecteurs van de overheidsinstantie schreven 5824 keer een boete uit voor het negeren van een rood kruis, bevestigt de overheidsinstantie berichtgeving van De Telegraaf. In 2020 ging het nog om ruim 4900 bekeuringen.

"We zien het elke dag weer. En we zien in het rijgedrag dat mensen denken er nog wel even langs te kunnen", zegt woordvoerder Diederik Fleuren in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar ondertussen zijn er waarschijnlijk wel mensen aan het werk om bijvoorbeeld een incident af te handelen. Er kan ook iets op de weg liggen. Het zijn potentieel gevaarlijke situaties."

In de cijfers valt ook op dat pijlwagens en zogeheten botsabsorbers vorig jaar veel vaker werden aangereden. Het ging om bijna 40 incidenten, tegenover 22 in 2020. "Deels is dat te verklaren doordat we meer wegwerkzaamheden hebben gehad", zegt Fleuren. Maar ook hier zie je: de aandacht van de automobilist is niet altijd op de weg."

Vorig jaar waren er ook tien aanrijdingen met voertuigen van Rijkswaterstaat. In twee gevallen kwam dat door het negeren van een rood kruis. De boete voor het negeren van een rood kruis is minimaal 240 euro.

Dodemanskoord ontbreekt

Op het water schreven mobiele verkeersleiders in totaal 507 boetes uit, in 2020 ging het om 137 bekeuringen. "Door corona zie je een toename van het recreatieverkeer en gaan mensen het water op", legt Fleuren uit. "Maar ook daar zie je dat er mensen zijn die zich niet aan de regels houden."

Het gaat dan bijvoorbeeld om te hard varen in gebieden waar dat niet mag. Ook moeten mensen in 'snelvaargebieden' een zogeheten dodemanskoord dragen, waardoor de motor afslaat als er iets gebeurt. "Die dragen ze dan bijvoorbeeld niet. Of ze hebben geen reddingsvest om als ze staand varen, wat ook verplicht is. Of geen vaarbewijs", zegt Fleuren.

Een boot huren of besturen mag in veel gevallen ook zonder vaarbewijs. "Maar je wordt wel geacht de wet te kennen. En ik vrees toch dat er een hele hoop mensen zijn die zich daarin niet verdiepen", zegt Fleuren. "Zorg dat je goed voorbereid bent en dat je de basisregels kent."