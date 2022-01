Anouk stopt als coach bij The Voice, 'wat een pleuriszooi'

Sponsordeals gestopt

Na de berichtgeving over The Voice, heeft telecombedrijf T-Mobile besloten per direct te stoppen met het sponsoren van het programma. "We keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en nemen hier als bedrijf nadrukkelijk afstand van", zo staat in een verklaring van T-Mobile. "Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen."

Lidl, dat ook in The Voice adverteert, laat desgevraagd weten dat de sponsoring voorlopig is opgeschort omdat het programma niet wordt uitgezonden. De supermarktketen wacht verdere informatie van het onderzoek naar de aantijgingen af.