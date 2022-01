Gaat vliegveld Maastricht dicht of komt er toch een opknapbeurt?

Samenwerking met Schiphol?

Even voor Kerst kwam naar buiten dat het vliegveld in gesprek is met de Schiphol Group over samenwerking. Mogelijk neemt de Schiphol Group een belang in Maastricht Aachen Airport. Dat heeft de Schiphol Group nu al in Rotterdam The Hague Airport (100 procent), Lelystad (100 procent) en Eindhoven (51 procent).

Schiphol en Maastricht zijn de enige twee Nederlandse luchthavens die vracht afhandelen. Schiphol verwerkt ongeveer het tienvoudige. "We verkennen of we een win-winsituatie kunnen creëren", zegt Roeven.

"De provincie en Maastricht Aachen Airport hebben ons uitgenodigd en daar zijn we op ingegaan", zegt Schiphol. "In algemene zin geloven we in samenwerking tussen de Nederlandse luchthavens. We zitten in een verkennende fase. Daar zijn nu geen updates over."