Pannen waaien van het dak door landende vliegtuigen bij Maastricht

In Beek zijn zo'n 100 dakpannen van een schuur geblazen door een landend vliegtuig. Dat gebeurde begin deze week toen een Boeing 777 uit noordelijke richting de landing inzette naar Maastricht Aachen Airport.

"Niemand is gewond geraakt, maar we zitten best vaak buiten op de plek waar de dakpannen terechtkwamen", zegt bewoonster Marjo Schoutrop tegen 1Limburg. "Drie weken geleden werden er bij ons tegenover, van een leegstaand pand, ook al pannen weggeblazen."

Meer meldingen

Ook voor die tijd kreeg Zuid-Limburg al te maken met rondvliegende dakpannen door het vliegverkeer.

In 2018 ontving het vliegveld 11 meldingen, een jaar later waren dat er 10. Vorig jaar kreeg de luchthaven 15 meldingen, afkomstig uit Beek en Meerssen. Dit jaar stond de teller nog op 2; in maart werden bij twee huizen in Meerssen enkele dakpannen weggeblazen.