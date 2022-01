André van Duin krijgt eigen tulp, maand voor zijn 75ste verjaardag

Met een glas roze bubbels heeft André van Duin vanmiddag zijn 'eigen' tulp gedoopt: de André 75. Van Duin wordt op 20 februari 75 jaar oud.

"Het zijn echte zuiplappen. Ze moesten gedoopt worden met champagne, ik hoop dat ze dat prettig vonden", zegt de komiek en tv-presentator bij de Amsterdamse stadszender AT5.

Het is vandaag Nationale Tulpendag, het begin van het tulpenseizoen. Normaal betekent dat dat de Dam wordt omgetoverd in een bloemenzee waar elke Amsterdammer een tulp mag komen plukken. Maar vanwege de coronamaatregelen ging dat niet door. In plaats daarvan reikte Van Duin zijn eigen tulp vanaf een open rondvaartboot uit aan voorbijgangers.

Blij met de felgele bloem

Elk jaar worden er tulpen vernoemd naar bekende Nederlanders. Er was zelfs al eens een tulp die André van Duin heette, maar die is door een onbekende oorzaak compleet verdwenen. Vandaar dat telers een nieuwe tulp ontwikkelden en die de naam Tulipa André 75 meegaven.

Van Duin is blij met de felgele bloem met z'n dubbele kroon. "Als ik bloemen koop, zijn het altijd tulpen", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is de enige bloem die doorgroeit in de vaas. Andere bloemen gaan gewoon dom dood, terwijl tulpen na een week een volle bos in een vaas vormen."

De vraag is groot

Intussen gaat het in de branche weer goed, zegt Arjan Smit, tulpenkweker uit Spierdijk en voorzitter van Tulpen Promotie Nederland. "Mensen moeten thuiswerken en willen wat vrolijkheid in huis. Dat vinden ze in de tulp, gelukkig. De vraag is groot en de prijs goed. Dat hadden we als sector ook wel even nodig", zegt hij bij NH Nieuws. Bijna twee jaar geleden, toen corona uitbrak, zag de kweker het nog somber in. "Toen hebben we een miljoen tulpen weg moeten gooien. Ik liep door de kas met de tranen over mijn wangen."

Evengoed zijn er ook nu zorgen. Smit wijst op de hoge gasprijzen en de soms ingewikkelde milieuwetgeving, waardoor het lastig is om de juiste (groene) bestrijdingsmiddelen te vinden. Maar vandaag was het even feest en doopte hij samen met André van Duin de André 75 met grote hoeveelheden champagne.