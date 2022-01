Djokovic weer vastgezet in afwachting van proces over uitzetting

Novak Djokovic is afwachting van een proces over zijn uitzetting opnieuw vastgezet door de Australische immigratiedienst. De Servische tennisser meldde zich vrijwillig bij een detentiecentrum. Waar hij wordt ondergebracht is niet bekendgemaakt, om een mediacircus te voorkomen.

Aanstaande zondag, een dag voordat hij zijn titel wil verdedigen op de Australian Open, oordeelt de rechter of Djokovic uitgezet mag worden.

Al sinds zijn aankomst in Melbourne op 6 januari beheerst Djokovic het nieuws in Australië. De ongevaccineerde Serviër had te horen gekregen dat een recente coronabesmetting hem vrijstelling gaf van het strenge inreisverbod van het land. Immigratie hield hem echter tegen aan de grens.

Een rechter oordeelde afgelopen maandag dat de Australische regering te streng was geweest en Djokovic wel het land in mocht. Daarop besloot immigratieminister Hawke zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken en Djokovic alsnog de toegang te weigeren. Het beroep daartegen dient zondag.

'Gevaar voor volksgezondheid'

In een toelichting erkende Hawke dat Djokovic aan de voorwaarden had voldaan om het land binnen te komen en er vanwege zijn recente besmetting weinig kans is dat hij het virus zou verspreiden. Maar hij voegde daaraan toe dat Djokovic een negatief effect op de volksgezondheid kan hebben: zijn weigering het coronavaccin te nemen zou de vaccinatiebereidheid kunnen ondermijnen en bovendien had hij als rolmodel de isolatieregels beter moeten opvolgen.

In een verklaring eerder deze week erkende Djokovic namelijk dat hij na zijn besmetting de regels had gebroken: hoewel hij wist dat hij besmet was, liet hij een gepland interview doorgaan, omdat de afspraak moeilijk te verzetten zou zijn geweest. Hij bezwoer dat hij bij andere ontmoetingen rond die tijd, onder meer met een groep jeugdtennissers, nog negatief had getest.

Of de zitting van zondag de laatste is, hangt af van de vorm die de rechter kiest. Als er wordt besloten de zaak eerst aan één rechter voor te leggen, is er nog een beroepsmogelijkheid bij het voltallige hof. Als er wordt gekozen het proces meteen met drie rechters af te doen, is er voor beide partijen geen beroep meer mogelijk tegen de uitspraak.