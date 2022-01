Man die 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, is onvindbaar

De man die verantwoordelijk is voor doodrijden van de 14-jarige Tamar uit Marken is onvindbaar. De destijds 28-jarige bestuurder werd niet vervolgd voor het ongeval, maar moet wel een boete betalen van 1500 euro. Die boete is niet betaald, en ook is niet duidelijk waar de man nu woont.

De eerste boete die justitie in september had gestuurd, werd niet betaald. Daarna volgde een eerste aanmaning, die vervolgens 'onbestelbaar retour' kwam.

In juli, ten tijde van de aanrijding, woonde de man in Duitsland en zat hij in een asielprocedure. Het is niet bekend wat zijn status nu is. Het OM kijkt nu naar mogelijkheden om de man de boete alsnog te laten betalen.

Geen dood door schuld

Tamar werd op 25 juli 2020 dood gevonden in een berm tussen Monnickendam en Marken. Ze was eerder op de avond weggelopen van huis na een ruzie met haar ouders. Uit bewakingsbeelden bleek dat een Mazda met een Duits kenteken betrokken was geweest bij haar dood.

De sporen op de auto van de man bevestigden dat de bestuurder over het meisje heen was gereden, maar zij lag op dat moment al op de weg, stelde het OM. Volgens het OM heeft de man te weinig op de weg gelet en kon hij daardoor niet op tijd reageren.

Vanwege die omstandigheden kon de man niet vervolgd worden voor dood door schuld. De ouders van Tamar zijn het niet eens met de beslissing van het OM en zijn een artikel-12-procedure gestart. Via het gerechtshof willen ze de man alsnog voor een rechter krijgen.