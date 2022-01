Twee maanden voor de verkiezingen beëdigt Maastricht nieuwe wethouder

Met nog twee maanden te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen is in Maastricht CDA'er Niels Peeters gisteravond beëdigd als wethouder. Hij is de opvolger van Vivianne Heijnen, die staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is geworden in het kabinet-Rutte IV.

De aanstelling van Peeters kwam er ondanks protest van vijf oppositiepartijen. Zij vinden dat de taken van Heijnen tot de verkiezingen prima door de andere wethouders overgenomen hadden kunnen worden, meldt 1Limburg.

De oppositie wijst erop dat Maastricht het goede voorbeeld moet geven en de broekriem moet aanhalen, nu het financieel slecht gaat met de stad. De raadsleden van de vijf kleinere partijen stellen dat er in deze tijd financiële offers worden gevraagd in diverse branches en dat nu het stadsbestuur zelf aan de beurt is. Een motie om af te zien van de benoeming kreeg onvoldoende steun.

Peeters neemt de portefeuille Economie, (Eu)regionalisering, Wonen en Sociale Innovatie over van Heijnen. Volgens de coalitiepartijen die samen een meerderheid in de gemeenteraad van Maastricht hebben, is dat een te belangrijke portefeuille om onbeheerd te laten, ook voor korte tijd.

Wachtgeld kan flink oplopen

Peeters heeft na twee maanden wethouderschap recht op wachtgeld. Het bedrag kan flink oplopen. De opgestapte wethouder Michiel Wiersinga in Epe ontving vorig jaar zomer 144.630 euro wachtgeld voor iets meer dan drie maanden werk, meldde Omroep Gelderland.

Maar de kans lijkt klein dat Peeters gebruik gaat maken van de regeling. Hij is van plan ook na de verkiezingen wethouder in Maastricht te blijven. Mocht dat lukken, dan krijgt hij een wethouderssalaris en geen wachtgeld.