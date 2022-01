Britse ochtendbladen fileren Johnson: 'Onze premier is een totale aanfluiting'

De ochtendbladen in Groot-Brittannië halen hard uit naar premier Johnson, na zijn optreden gisteren in het Lagerhuis. Hij gaf toe dat hij aanwezig was bij een borrel in de tuin van 10 Downing Street in mei 2020, midden in de lockdown. Wel zei hij dat hij niet wist dat het een borrel was: hij dacht dat het een werkbijeenkomst was.

Die uitleg kon gisteren in het parlement al op hoongelach rekenen, en Labour-leider Starmer noemde Johnson een leugenaar. De kranten zijn ook niet mals in hun kritiek. De Daily Mirror noemt de hele kwestie volkomen schandalig.

"Eerst zei Johnson dat er geen regels overtreden werden, daarna zei hij dat hij geen weet had van feestjes, nu geeft hij toe dat hij aanwezig was, maar dat hij niet besefte dat het een feestje was. Our Prime Minister is an utter disgrace."

Bekijk hier de voorpagina's van de Britse bladen: