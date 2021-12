Britse topambtenaar die lockdownfeestjes onderzocht treedt terug

De Britse topambtenaar Simon Case die onderzoek deed naar feestjes van medewerkers van premier Johnson tijdens een lockdown vorig jaar, is daarvan afgehaald. Een van die feestjes vond plaats in het kantoor waar hij zelf werkte. "Om er zeker van te zijn dat burgers vertrouwen houden in dit onderzoek heeft deze medewerker zich teruggetrokken", zegt een woordvoerder van Johnson.

Volgens de BBC organiseerden medewerkers van Johnson op 17 december een quiz in het kantoor van Case op 70 Whitehall, om de hoek bij de ambtwoning van Johnson op 10 Downing Street. Uitnodigingen met de kop 'Kerstfeestje' gingen naar ongeveer vijftien mensen, maar zij zouden niet allemaal zijn gekomen.

Quiz

Volgens een woordvoerder van de regering was het een virtuele quiz. "Een paar mensen die in het kantoor werkten en die dag dienst hadden, deden vanachter hun bureau mee, de rest nam virtueel deel."

Case zou niet hebben meegedaan, maar liep wel door de ruimte waar anderen zaten naar zijn kamer. De quiz zou een uur hebben geduurd. Case zou de anderen nog even hebben toegesproken, voordat hij het kantoor verliet.

Opvolger

Nadat de berichten over de lockdownfeestjes in de pers waren gekomen, vroeg premier Johnson Case om het onderzoek te leiden. Volgens de BBC werd juist gehoopt dat het rapport voor de Kerst klaar zou zijn, zodat Johnson het af kon sluiten.

De topambtenaar is vervangen door een vrouw met een gerespecteerde en geduchte reputatie, schrijft de BBC. "Dit kan lastig worden voor Johnson omdat zij vermoedelijk zonder angst of partijdigheid te werk zal gaan. En de personeelswisseling maakt de kans op een snelle afronding kleiner."

Oorspronkelijk ging het onderzoek over feestjes in regeringsgebouwen op Downing Street op 27 november, 15 en 18 december vorig jaar en een feestje op het ministerie van Onderwijs op 10 december vorig jaar.