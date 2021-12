Onderzoek 'kerstborrel' neemt ook andere bijeenkomsten Britse regering onder de loep

Terwijl Johnson het middelpunt vormt van de rel over de borrels is juist op dit saillante moment bekend geworden dat hij opnieuw vader is geworden; zijn echtgenoot Carrie is bevallen van een meisje. Het stel had al een zoon.

De premier is twee keer eerder getrouwd geweest, en heeft met zijn ex-vrouw ook vier kinderen. Er zijn geruchten dat hij nog een kind bij een minnares heeft, maar de premier heeft nooit willen zeggen hoeveel kinderen hij in totaal heeft.