Onderzoek: Engelse rivieren vervuild door 'chemische cocktail'

Het is slecht gesteld met de waterkwaliteit in de meeste Engelse rivieren, concludeert een onderzoekscommissie van het Britse parlement. Volgens de commissie is sprake van een "chemische cocktail" van rioolwater, drijfmest en plastic, veroorzaakt door jarenlange bezuinigingen op waterzuivering.

Volgens de commissie lozen waterbedrijven regelmatig onbehandeld of slechts gedeeltelijk gezuiverd afvalwater in rivieren, terwijl dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden is toegestaan. Ook raken veel rivieren vervuild door landbouwafval, stellen de onderzoekers. Als voorbeeld noemen ze vloeibare mest, die in het oppervlaktewater kan leiden tot schadelijke algengroei.

Natte doekjes

Plasticvervuiling komt ook veelvuldig voor in de Engelse rivieren, concludeert de commissie, onder meer via schoonmaak- en hygiëneproducten die plastic bevatten. Net als vetten en oliën die in de gootsteen of het toilet worden weggespoeld, kunnen deze afvalstromen opstoppingen veroorzaken in het riool. De onderzoekers zeggen dat daardoor uiteindelijk "riffen van natte doekjes" ontstaan in de rivieren.

Ook maken ze melding van "vetbergen zo groot als blauwe vinvissen" die uit riolen moeten worden verwijderd. Dat kost zo'n 100 miljoen pond per jaar, stellen ze, omgerekend zo'n 120 miljoen euro.

Zogeheten vetbergen komen vaker voor in Engeland, zoals in Londen. Toenmalig Engeland-correspondent Tim de Wit maakte in 2018 deze video over een "monstervetberg" in het riool onder de wijk Whitechapel: