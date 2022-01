Feyenoord-iconen Van den Herik en Beenhakker willen Rotterdamse politiek in

Oud-voetbaltrainer Leo Beenhakker en voormalig Feyenoord-voorzitter Jorien van den Herik zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam lijstduwer voor 50PLUS. De partij hoopt met de hulp van de voetbalkopstukken "drie tot vier zetels te halen" bij de verkiezingen in maart. Nu is er dat nog één.

Coryfeeën

Onder oud-voorzitter Van den Herik werd in 2002 de UEFA Cup gewonnen. Van den Herik - onder Feyenoordsupporters wordt hij de Grote Kale Leider genoemd - komt op nummer 25 van de kieslijst te staan. Beenhakker is oud-trainer van de club en komt op de 24ste plaats te staan.

Beiden staan achter het 50PLUS-standpunt inzake Feyenoord City: het stadion mag alleen doorgaan vinden wanneer dit "financieel aantoonbaar beter is voor de betaaldvoetbaltak van de club."

Van den Herik voegt toe: ''De omgeving rond de Kuip kan een upgrading héél goed gebruiken. Weg met die lelijke loodsen en spoorbanen. Maar als je een beetje hart hebt voor die stad en Rotterdammer bent, begin je met zo'n operatie met de Kuip als startpunt en zorg je a priori dat Feyenoord er beter van wordt. Ik kom zelf uit de bouwwereld en weet dat niet Feyenoord, maar vooral de bouwwereld er beter van wordt."